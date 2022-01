Des opérations de solidarité pour les Tonga lancées au fenua

Tahiti, le 22 janvier 2022 - Plusieurs opérations de solidarité pour les populations victimes de l'éruption volcanique aux Tonga ont été lancées cette semaine au fenua.



Des tentes, des kits outils, de l'eau ou encore des rations alimentaires… Les Forces armées de la Polynésie française ont envoyé cette semaine de premières aides via l'Arago aux Tonga après l'éruption volcanique survenue le 14 janvier dernier. Près de 100 mètres cube, soit 30 tonnes d'aide, ont été ainsi envoyés sur place. Une collecte de dons par la Croix rouge polynésienne et une collecte de fonds du Secours catholique du fenua ont également été lancés.



Enfin, le Pays a annoncé vendredi qu'il avait réuni un conseil des ministres extraordinaire vendredi qui a décidé lui-aussi de venir en aide à la population de Tonga. "Le navire Tahiti Nui I quittera Papeete vendredi prochain à destination de Nuku’alofa. Le Gouvernement de Tonga a exprimé ce jour des besoins relayés par le Forum du Pacifique. Ces besoins concernent notamment l’eau, des citernes de stockage et des bâches. Si des associations de la Polynésie française souhaitent participer à ce geste de solidarité avec nos amis de Tonga durement éprouvés, un lieu de collecte des dons sera ouvert dès lundi matin 24 janvier au siège de la flottille administrative situé à Motu uta", indique un communique du Pays. Les dons souhaités concernent : les bouteilles d’eaux, des vêtements, des produits sanitaires et de propreté, ainsi que des denrées alimentaires non périssables.