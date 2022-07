Des œuvres inédites au musée de Tahiti et des Iles

Tahiti, le 6 juillet 2022 – Alors que la réouverture du Musée de Tahiti et des îles est prévue pour septembre prochain, le ministre de la Culture a accueilli, mardi, le directeur du Museum of archaeology and anthropology de Cambridge. L'établissement britannique va en effet prêter sept pièces de ses collections, pour la plupart collectées lors des voyages du capitaine Cook, au musée de Punaauia.



Fermé depuis septembre 2018 pour rénovation, le musée de Tahiti et des îles va rouvrir ses portes en septembre prochain. En prévision de cette réouverture, le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et la directrice du musée, Miriama Bono, ont rencontré, mardi, le directeur du Museum of archaeology and anthropology de Cambridge, Sir Nicholas Thomas, afin de lui faire visiter le chantier.



Cette visite intervient alors que le musée britannique va prêter sept pièces de ses collections, pour la plupart collectées lors des voyages du capitaine Cook, au Musée de Tahiti et des îles à l'occasion de sa réouverture. Dans un communiqué diffusé mardi, la présidence indique que "cette visite et ces prêts importants viennent confirmer les rapports très cordiaux entretenus entre les deux établissements". Sir Nicholas Thomas, "personnalité reconnue pour son expertise des collections océaniennes, a en effet apporté tout son soutien au programme de prêt sollicité par le musée de Tahiti". Lors de cette visite, Sir Nicholas Thomas a évoqué avec le ministre "des coopérations plus larges, notamment pour les collections contemporaines ou les prêts d'autres établissements de la région".







