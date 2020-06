Des nouveaux bateaux en attendant les touristes

RAIATEA, le 1 juin 2020 - Vendredi dernier, Ségolène Picard, la directrice générale de Tahiti Yacht Charter, a passé la journée à Raiatea avec sa vingtaine d'employés et a visité les sept nouveaux catamarans tout juste arrivés par cargo ces jours-ci.



C'est à la marina Apooiti de Uturoa que la société de location de voiliers a parqué sa flotte de 30 unités.

En plus des monocoques, ce sont principalement des catamarans de 40 pieds qui sont destinés à la location. Mais dernièrement, la société à décidé d'investir dans un fleuron : un "motor yacht" de 63 pieds, sans mât et forcément sans voile. Un programme initié il y a trois ans de cela. Une unité énorme, capable d'accueillir dix passagers en cabine double.

Les sept bateaux sont encore sous emballage et doivent être parés par l'équipe de maintenance pour naviguer. La directrice a bien précisé que ce n'est pas une augmentation de la flotte, mais bel et bien un renouvellement, c'est pour cela qu'autant de voiliers seront revendus.

Tahiti Yacht Charter vient de fêter ses 30 ans d'existence et peut s'enorgueillir de ne compter que des employés originaires de Raiatea, dont la plus ancienne a tout de même 24 ans de service. Ségolène a bien souligné le caractère familial et chaleureux qui règne au sein de son entreprise. En effet lors de la livraison des nouvelles unités, tous les employés ont fait le déplacement pour y assister. Ils n'y étaient pas obligés, mais c'est leur outil de travail et la passion du métier a pris le dessus. Certains, comme elle nous l'a avoué, ont même eu la larme à l'œil. Il faut noter qu'aucun employé n'a été licencié durant la crise sanitaire.

Évidemment, un des ordres du jour est la reprise de l'activité nautique, dans un contexte morose il va sans dire, alors que les commandes de ces bateaux ont été lancées à l'époque où la fréquentation touristique était en hausse. En attendant le retour de la clientèle étrangère, la politique de remise en route va se faire par le biais de promotions afin d'attirer la clientèle locale. Pour ce qui est des marchés extérieurs, Ségolène Picard pense que la première à revenir sera la clientèle européenne avant l'anglo-saxonne, pourtant la plus importante.

Après les réunions de travail avec tout le staff pour les mises au point nécessaires à la reprise, la direction leur a offert un bon tāmā'araa.