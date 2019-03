"Des mots en fête" à l’université pour le printemps des poètes

PAPEETE, 1er mars 2019 - Depuis 5 ans, le mois de mars rime avec mots et créativité artistique à l’université de la Polynésie française. L’établissement profite du Printemps des poètes (et de la semaine de la francophonie) pour faire vibrer les sonorités de la langue française. Inspiré par le thème de la beauté multiculturelle, les étudiants de Lettres et arts de premières années se sont exprimés.



Voici venue la 5e édition du Printemps des poètes à l’université de Polynésie française (UPF). L’événement international est relayé par l’établissement polynésien qui fait également un zoom sur la semaine de la francophonie.



Faire connaître la poésie



Le printemps des poètes est une manifestation qui réunit de multiples acteurs du monde entier pour faire connaître la poésie sous toutes les formes et sur tous les supports. La semaine de la francophonie célèbre, quant elle, la langue française via des animations proposées un peu partout dans le monde.



Elle a été créée en 1995, à l’initiative du ministère de la culture et de la communication et est organisée autour du 20 mars, journée international de la francophonie. C’est un moment privilège de l’identité francophone.



Cette année, les étudiants de lettres et arts de première année ont composé différentes œuvres poétiques, picturales et matérielles inspirées du Japon et de la Polynésie pour illustrer le thème de la beauté multiculturelle.



Jusqu’au 31 mars



L’atelier d’écriture de Marie Leyral, professeur agrégée de Lettres classiques, leur a fourni un cadre d’expression partagée. Les travaux sont exposées à la bibliothèque universitaire jusqu’au 31 mars.



Cette année 2019 est un particulière car elle est l’année internationale des langues autochtones. En Polynésie, cela résonne et permet de s’interroger sur la pratique de la langue française en contexte plurilingue.



" Il s’agit de montrer la langue française comme une langue plurielle en gardant un œil sur les variations géographiques, syntaxiques, lexicales et phonologiques ".



L’événement Des mots en fête à propose une réflexion innovante consacré au français parler local à travers la pratique quotidienne de la langue française par les étudiants.