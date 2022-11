Des mets et des mots au Salon du livre dès jeudi

TAHITI, le 15 novembre 2022 - Le Salon du livre de Papeete s’ouvrira ce jeudi à la Maison de la culture. Éditeurs, auteurs, illustrateurs et autres acteurs du secteur nourriront les corps et les esprits quatre jours durant. Près de 7 000 visiteurs sont attendus.



La cérémonie d’ouverture du Salon du livre aura lieu jeudi matin sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Cette 22e édition est “ une fierté ”, a assuré Christian Robert, le président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) lors d’une conférence de presse ce mardi matin. L’association, qui a notamment vu le jour pour “ mettre en contact les gens avec le livre ”, poursuit ses missions. Elle fait vivre la littérature au fenua, à Tahiti et dans les îles. Le secteur reste dynamique avec 33 nouveautés annoncées.



Christian Robert a rappelé en guise d’introduction qu’un tel événement est le fruit d’un “ travail associatif ”. De nombreux partenaires sont engagés, les éditeurs, auteurs et illustrateurs bien sûr, mais également la Direction de l’agriculture, le Village de l’alimentation et de l’innovation ou encore le personnel de la Maison de la culture. Tatiana Botty, chef projet culturel, a rappelé qu’une centaine de personnes étaient mobilisées afin d’accueillir les 7 000 visiteurs attendus dans les meilleures conditions. Le thème retenu est la nourriture, le mā’a.



Retrouvailles



Cette année est marquée par des retrouvailles, celles des auteurs du Pacifique. En 2020, le salon a vécu une édition entièrement numérique et 2021 était en partie numérique car les frontières avec le Pacifique sont restées closes. Cette année, les rencontres en présentiel sont de nouveau possibles. Les invités sont nombreux à avoir fait le déplacement de Hawaii, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie ou encore du Vanuatu ; d’autres viennent également de métropole. Le numérique, pour autant, ne va pas disparaître. “ Il permet aux résidents des îles éloignées de nous suivre ”, rappelle Christian Robert.



Le salon accueillera majoritairement des scolaires jeudi et vendredi, le grand public samedi et dimanche. De nombreuses rencontres et présentations seront organisées tout au long de l’événement, des ateliers sont prévus. Une cuisine sera installée pour permettre la tenue de cooking classes et dégustations. Manihi Lefoc, fondatrice du Village de l’alimentation et de l’innovation (VAI), partenaire de cette 22e édition du Salon du livre, se réjouit du thème retenu. Elle a insisté sur l’importance d’une alimentation locale, saine, durable, et sur la considération des multiples facettes du sujet. “ Il est transversale, touche aux sens, à la perception, aux représentations, à la culture. ” Il laisse présager un feu de questions, de réflexions, de pensées et d’idées qui sont autant de pierres nécessaires à la construction du monde à venir.





Pratique



Du 17 au 20 novembre à la Maison de la culture

Entrée libre et gratuite



Contacts



Site internet

FB : Lire en Polynésie

Site internet Lire en Polynésie FB : Lire en Polynésie

