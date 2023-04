Des mesures de sécurité à respecter autour du Lodbrog

Tahiti, le 17 mars 2023 – Afin d'éviter tout type d'incident lors de la pose du câble Natitua Sud, entre Tahiti et les Australes, par le navire Lodbrog, le haut-commissariat a appelé ce lundi les usagers de la mer à respecter des consignes de sécurité.



Un dispositif de sécurité en pleine mer sera mis en place lors des opérations du navire câblier Lodbrog qui va poser le câble Natitua Sud, entre Tahiti et les Australe, du 20 avril au 20 mai prochains. Afin de prévenir tout type d'incident avec les autres usagers de la mer, le haut-commissariat appelle, dans un communiqué, “à la plus grande prudence” et au respect des consignes suivantes : ne pas s'approcher du navire à moins de deux milles nautiques hors des lagons ; ne pas croiser la trajectoire du navire (avant et arrière) ; engager une manœuvre d'évitement en cas de proximité non voulue avec le navire ; éviter la pose de palangre à proximité de la trajectoire du navire pendant la durée des opérations ; surveiller le canal 16 par VHF et contacter le JRCC en cas de doute sur la conduite à tenir. Un dispositif de surveillance par satellite sera déployé pour veiller au bon déroulement de la pose du câble sous-marin. Un reportage plus détaillé sur les opérations à venir du Lodbrog est à retrouver en page 11.