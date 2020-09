Des masques made in Marquises

"Nous organisons déjà régulièrement depuis quelques mois des ateliers de couture, explique Camille Morel, ceux-ci sont habituellement animés par une grand-mère qui vient régulièrement à la maison de l’enfance avec son petit-fils ; car nous avions à cœur de proposer aux mamans d’une part de fabriquer elles-mêmes leurs vêtements puis ceux de leurs enfants et du même coup de partager des savoir-faire et des moments intergénérationnels. C’est ainsi, que cette fois-ci nous avons décidé de coller à l’actualité en proposant d’apprendre à confectionner des masques en tissus lavables et donc réutilisables puisque désormais chaque famille doit s’organiser pour s’équiper. Nous savons bien que cela représente une dépense qui peut poser problème."

Ce premier atelier destiné à la fabrication de masques a été mis en place en particulier pour les familles défavorisées, mais il était cependant ouvert à tous. Plusieurs machines à coudre ainsi que du tissu avaient été mis à disposition des participantes qui ont apprécié cette matinée de couture et de partage, tout comme Marie-Hélène Leau-Choy l’animatrice de l’atelier. "C’est la première fois que les intervenants de la maison de l’enfance font appel à moi et je les en remercie, indique Marie-Hélène. Je ne m’attendais pas à ce que les femmes viennent en nombre pour participer à cette animation. J’ai eu de la chance que la majorité des mamans soient déjà expérimentées en matière d’utilisation de la machine à coudre, car cela a permis de faciliter le traçage des patrons sur le tissu ainsi que la coupe et la couture. Nous avons réalisé quatre type de masques pour adultes et pour enfants, tous aux normes AFNOR et je ne doute pas que chacune des femmes présentes refasse ces masques chez elle pour en faire profiter toute sa famille."

Devant le succès de cette matinée, utile et ludique, la maison de l’enfance de Nuku Hiva prévoit déjà d’organiser une nouvelle édition dans une quinzaine de jours.