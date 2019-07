Des lycéens créent une bande dessinée avec Munoz

C'est toi qui as contacté Munoz ?

Oui je lui ai envoyé un mail et il a accepté tout de suite ! Je ne connaissais que ses caricatures dans Tahiti Infos, et ça m'a donné envie de changer mon approche du cours de français.



Quel était le but pédagogique de cet exercice ?

Je trouve que c'était très ludique parce qu'il y a ce côté artistique qui correspond bien à leur filière. Mais ils ont aussi dû travailler l'expression écrite, et ça c'était mon rôle en tant que prof de français, en plus de vérifier l'orthographe. Ça change des apprentissages que l'on a l'habitude de faire avec une évaluation finale écrite...