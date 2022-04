Des lots de Kinder rappelés en Polynésie pour risque de salmonellose

Tahiti, le 6 avril 2022 – Dans un communiqué diffusé mercredi, la Brapac, qui distribue les produits Kinder de la marque Ferrero en Polynésie, indique qu'elle rappelle volontairement les Kinder Schoko-Bons et les Kinder Happy Moments dont les dates de péremption sont comprises entre le 7 juin et 2 août 2022. Ce rappel fait suite à la détection, en France, de plusieurs cas de salmonelle relatifs aux produits concernés.



C'est par "précaution" que la Brapac, qui distribue les produits Kinder de la marque Ferrero en Polynésie, a décidé mercredi de rappeler volontairement les Kinder Schoko-Bons et Kinder Happy Moments avec des dates de péremption comprises entre le 7 Juin et le 2 août 2022.



Après la détection, en France métropolitaine et en Europe, de plusieurs cas de salmonellose liés à la consommation de certains lots de produits Kinder, la Brapac souhaite "clarifier que tous les autres produits Ferrero et Kinder, incluant les Kinder Surprise et Mini Eggs vendus en Polynésie Française par la société Brapac, distributeur - partenaire de la société Ferrero ne rentrent pas dans le périmètre de ce rappel". Elle travaille avec les chaines de la grande distribution pour s'"assurer que les lots concernés de ces produits ne sont plus disponibles à la vente". Si vous avez l'un de ces produits, elle conseille de ne pas le consommer, de le conserver et de le retourner au magasin où vous l’avez acheté ; ou de contacter son équipe d'assistance par courriel à l’adresse [email protected] .

C'est par "précaution" que la Brapac, qui distribue les produits Kinder de la marque Ferrero en Polynésie, a décidé mercredi de rappeler volontairement les Kinder Schoko-Bons et Kinder Happy Moments avec des dates de péremption comprises entre le 7 Juin et le 2 août 2022.Après la détection, en France métropolitaine et en Europe, de plusieurs cas de salmonellose liés à la consommation de certains lots de produits Kinder, la Brapac souhaite "clarifier que tous les autres produits Ferrero et Kinder, incluant les Kinder Surprise et Mini Eggs vendus en Polynésie Française par la société Brapac, distributeur - partenaire de la société Ferrero ne rentrent pas dans le périmètre de ce rappel". Elle travaille avec les chaines de la grande distribution pour s'"assurer que les lots concernés de ces produits ne sont plus disponibles à la vente". Si vous avez l'un de ces produits, elle conseille de ne pas le consommer, de le conserver et de le retourner au magasin où vous l’avez acheté ; ou de contacter son équipe d'assistance par courriel à l’adresse

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 6 Avril 2022 à 12:43 | Lu 359 fois