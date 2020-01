Des journées post-bac pour découvrir les formations étudiantes

Tahiti, le 22 janvier 2020 - Les journées d’orientation post-bac auront lieu les 27 et 28 janvier sur le campus de l'université de la Polynésie française et le 31 janvier au lycée de Uturoa à Raiatea. Le but de ces journées est d’aider les futurs bacheliers dans le choix de leurs études supérieures en leur permettant de découvrir toutes les formations disponibles sur le territoire.



"Ces journées sont un événement important, car elles rassemblent sur un seul et même lieu le maximum de formations post-bac afin de permettre aux futurs bacheliers de choisir au mieux leurs parcours", explique le président de l'université de Polynésie française, le Pr Patrick Capolsini. Organisées par l'université de la Polynésie française (UPF), en partenariat avec le ministère de l’Education, ces journées d'orientation post-bac se dérouleront les 27 et 28 janvier sur le campus de l'université de Polynésie français (UPF) et le 31 janvier au lycée de Uturoa à Raiatea.



Et pour permettre aux futurs bacheliers de trouver LA formation de leurs rêves, ce sont pas moins de 80 stands regroupés par thématique et par secteur d’activité, qui seront installés sur le campus de l’UPF, pour accueillir les 2 400 élèves des classes de terminale de Tahiti et Moorea. Accompagnés de leurs professeurs principaux, les lycéens et lycéennes vont pouvoir rencontrer et échanger avec les enseignants et les étudiants pour peaufiner leurs décisions. Ces journées post-bac doivent aider les futurs bacheliers à choisir "de manière réfléchie et éclairée les études supérieures qu’ils envisagent de poursuivre et de conforter la formulation de leurs vœux d’orientation" qu'ils doivent prononcer dans le cadre de Parsoursup. Mise en place depuis quelques années, cette plateforme en ligne est destinée à recueillir les voeux des élèves des classes de terminale pour la suite de leurs études après le bac. Chaque élève a le droit d'inscrire jusqu'à dix vœux sur cette plateforme en ligne, les voeux ne sont pas hiérarchisés. Chaque demande doit être accompagnée d'une lettre de motivation. "En réalité, il ne s’agit pas réellement d’une lettre de motivation classique, mais plutôt d’une réflexion personnelle", explique Jean-Jacques Henault, de la direction générale de l’enseignement supérieur. Il est donc essentiel que le futur bachelier puisse poser des questions et se renseigner pour bien connaître les différents cursus existants.



La nouveauté universitaire de cette année est la suppression de la Paces, (première année commune aux études de santé) et la création d’une Licence science de la vie, accès santé.



Dans le même esprit qu'à Tahiti, les lycéens de première et de terminale des lycées publics et privés de Uturoa bénéficieront le 31 janvier des conseils avisés des professionnels des établissements proposant des formations de l’enseignement supérieur en Polynésie.