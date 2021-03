Des journées portes ouvertes "virtuelles" au lycée de Opunohu

Tahiti, le 22 mars 2021 - Mercredi matin, les élèves du lycée agricole de Opunohu présenteront le travail qu'ils ont réalisé depuis le début de l'année scolaire. L'occasion pour le lycée de présenter les différentes filières et options proposées par leur établissement. Des journée portes ouvertes un peu particulières, puisqu'entièrement virtuelles !



Comme chaque année, le lycée agricole de Opunohu à Moorea organise une journée portes ouvertes ce mercredi 24 mars. Si l'événement est généralement l'occasion pour les parents de se rendre sur le site et pour les étudiants de faire un choix sur les filières proposées, le contexte sanitaire a poussé les organisateurs à imaginer une autre formule pour cette année. Ainsi, le public ne sera pas accepté dans l'enceinte du lycée, mais pour ne rien manquer cette journée portes-ouvertes sera virtuelle et diffusée directement en Facebook live sur Tahiti infos. "On a voulu faire cela, même de façon virtuelle, pour permettre aux internautes de découvrir notre établissement, les filières et activités proposées et surtout aider à l'orientation des jeunes", explique la responsable de la communication et professeure d'éducation socioculturelle Christelle Desmet.



"Convivial"



Cette dernière assure que ce moment virtuel sera tout aussi "convivial" que les journées portes ouvertes ordinaires et que les élèves ainsi que le personnel sont tout aussi "partants". "C'est aussi l'occasion de revoir certains de nos anciens élèves, c'est toujours agréable. Cela nous permet aussi de savoir ce qu'ils deviennent". L'occasion enfin de présenter la seconde générale et technologique, "assez peu connue", explique Christelle Desmet. Elle indique que cette seconde permet ensuite aux élèves de continuer soit dans un cursus général et technologie à Tahiti, soit dans un Bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant au Lycée agricole de Opunohu à Moorea.