Des jeunes en or aux Championnats du monde de marathon de va’a

Tahiti, le 15 août 2023 - La sélection tahitienne, engagée aux Championnats du monde de marathon organisés cette semaine aux Samoa et principalement composée de jeunes et de vétérans, a décroché cinq médailles dont trois en or après trois jours de compétition. Mihinoa Paari est montée sur la plus haute marche du podium en V1 juniors filles tout comme le V6 cadets garçons et le V6 juniors hommes. Médaille d’argent pour le V6 juniors filles et de bronze en V6 vétérans hommes 50 ans.



La sélection tahitienne de va’a s’est déplacée avec un effectif réduit aux Championnats du monde de marathon programmés du 14 au 19 août à Apia aux Samoa (13 au 18 août à Tahiti) pour cause de budget réduit faute de subventions. Si la Fédération tahitienne a participé en partie au financement du déplacement, ce sont les clubs qui ont principalement soutenu leurs rameurs. Air Tahiti Nui Va’a, EDT Va’a et le club de Bora Bora composent ainsi l’essentiel de la sélection tahitienne, forte d’une cinquantaine de représentants à Apia. Aussi, Tahiti ne peut nourrir l’ambition de dominer le championnat du monde comme cela avait été le cas lors de la précédente édition organisée en Australie en 2020 (carton plein avec 12 médailles d’or), d’autant que la sélection du fenua doit composer sans ses élites hommes et femmes en seniors.



Les trois premiers jours de compétition aux Samoa ont toutefois démontré que le va’a tahitien est toujours une référence. Et pour ce faire, ce sont les jeunes qui ont porté bien haut les couleurs tahitiennes. Dès la première course de la journée inaugurale du mondial, dimanche (à Tahiti), le V6 juniors hommes d’EDT s’imposait dans sa catégorie en bouclant les 24 km en 1h46’41’’, loin devant la Nouvelle-Zélande et Hawaii. Et Tahiti continuait à frapper fort d’entrée, Mihinoa Paari, la jeune (16 ans) rameuse de Mataiea, décrochant l’or en V1 juniors filles en parcourant les 16 km en 1h50’48’’, la Néo-Zélandaise Gesztey étant reléguée à plus de six minutes.



Tahiti n’augmentera pas son capital de médailles par la suite dimanche, Marguerite Temaiana terminant au pied du podium à 7 secondes de la médaille de bronze en V1 open dames, course remportée par Iloha Eychenne sous les couleurs de l’équipe de France mais qui reste très attachée à son île de Huahine. Le V6 d’Air Tahiti Nui a pour sa part pris la 5e place dans l’épreuve V6 vétérans hommes 40 ans remportée par la Nouvelle-Zélande.



La Nouvelle-Zélande devant, Tahiti bien placé

La deuxième journée des Championnats du monde, lundi, a aussi apporté son lot de médailles pour la délégation tahitienne. Le V6 cadets d’EDT a décroché l’or dans sa catégorie avec 1’32’’ d’avance sur la Nouvelle-Zélande après 16 km de course. Les vétérans hommes 50 ans d’Air Tahiti Nui sont montés sur la 3e marche du podium, Hawaii et les USA décrochant l’or et l’argent. Sort contraire en revanche en V1 open hommes, le représentant tahitien Teanavai Pahuiri, rameur de Bora Bora, étant contraint à l’abandon pour, semble-t-il, des problèmes matériels. L’épreuve a quand même été marquée par la supériorité d’un rameur tahitien, Manutea Millon l’emportant mais au profit de la Nouvelle-Zélande, le Calédonien Titouan Puyo terminant 2e.



La journée de mardi a été moins florissante que les deux précédentes pour les représentants tahitiens qui ont tout de même décroché un podium grâce au V6 juniors filles d’EDT qui a pris la 2e place de son épreuve en terminant à 33 secondes des lauréates néo-zélandaises. Marguerite Temaiana s’est contentée de la 6e place en V1 vétérans dames 40 ans sans jamais avoir été en mesure de viser le podium. Et nouveau coup dur en V1 hommes pour Tahiti lors de la course juniors, Temauarii Tauraa étant aussi contraint à l’abandon pour un problème matériel comme Teanavai Pahuiri la veille en seniors.



Notons que la course V1 juniors hommes a été remportée par le Chilien Roland Bruno Zlatar, ce qui donne une dimension encore un peu plus internationale à la pratique du va’a. Roland Tere avait pour sa part l’occasion en fin de journée de redonner le sourire à Tahiti lors de la course V1 vétérans hommes 40 ans. Mais malgré quelques déboires et pourtant en effectif réduit par rapport à d’autres nations, Tahiti est tout de même 3e au tableau des médailles (3 or, 1 argent, 1 bronze) derrière la Nouvelle-Zélande (5 or, 6 argent, 1 bronze) qui domine logiquement les Championnats du monde en l’absence d’une bonne partie des forces vives tahitiennes et le Canada dominateur chez les vétérans 60 et 70 ans. Les deux dernières journées du Mondial (aujourd’hui et demain pour Tahiti) devraient permettre de gonfler le capital des médailles tahitiennes.



Patrice Bastian





Résultats des Tahitiens

DIMANCHE

*V1 juniors filles (16 km)

1. Mihinoa Paari (Tah) 1h50’48’’

*V1 open dames (16 km)

1. Iloha Eychenne (Fra) 1h39’23’’

4. Marguerite Temaiana (Tah) 1h49’49’’

*V6 juniors hommes (24 km)

1. Tahiti (EDT) 1h46’41’’

*V6 vétérans hommes 40 ans (24 km)

1. Nouvelle-Zélande 1h53’59’’

5. Tahiti (ATN) 2h0030’’

LUNDI

*V6 Cadets (16 km)

1. Tahiti (EDT) 1h18’54’’

*V1 open hommes (16 km)

1. Manutea Millon (NZ) 1h36’’05

- Teanavai Pahuiri abandon

*V6 vétérans hommes 50 ans (24 km)

1. Hawaii 1h56’36’’

3. Tahiti (ATN) 2h02’50’’

MARDI

*V6 juniors filles (24 km)

1. Nouvelle-Zélande 2h12’07’’

2. Tahiti (EDT) 2h12’40’’

*V1 vétérans dames 40 ans (16 km)

1. Anne Cairns (Sam) 1h36’52’’

6. Marguerite Temaiana (Tah) 1h40’52’’

*V1 juniors hommes (16 km)

1. Bruno Zlatar (Chi) 1h28’27’’

- Temauarii Tauraa (Tah) abandon

*V1 vétérans hommes 40 ans à venir

- Roland Tere (Tah)

NB : jours de Tahiti

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 15 Août 2023 à 18:48