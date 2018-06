Des jeunes "croisiéristes" célèbrent la Journée de l'océan avec la Brigade verte

Et après deux heures de navigation où les élèves ont pu surfer d’un atelier à un autre, les jeunes semblaient encore plus prêts à sauter "dans le grand bain" et à agir pour protéger l'environnement. "C'est important d'adopter les bons gestes pour sauver l'océan" , déclare Manea, du collège Anne-Marie Javouhey, convaincu que "chacun doit jouer son rôle dans la protection l'environnement".

"On espère que cette journée et les différentes opérations coups de poings que nous menons comme le Clean Up Day (…), interpellent les jeunes générations sur la problématique des déchets... qu’elles servent de déclic, qu’elles puissent entraîner des nouvelles vocations. Notre plus grande satisfaction est quand les jeunes deviennent bénévoles des Brigades vertes, la relève est alors assurée ! On a n'a qu'une planète, on n'a pas de planète B" , conclut Ludovic Bardoux.