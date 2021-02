Des inondations dans la capitale indonésienne Jakarta font cinq morts

Jakarta, Indonésie | AFP | dimanche 21/02/2021 - Les violentes inondations qui ont frappé des quartiers entiers de la capitale indonésienne Jakarta ont fait cinq morts dont quatre enfants, ont annoncé dimanche les autorités alors que de nombreux habitants regagnaient leur domicile afin de le remettre en état.



Des pluies torrentielles se sont abattues au cours du week-end sur la ville, inondant des dizaines d'artères principales et contraignant des centaines de personnes à se réfugier dans des abris d'urgence.



Un homme de 67 ans a été retrouvé mort après avoir été pris au piège dans sa maison alors que les eaux étaient montées dans la partie sud de la capitale durement touchée, a indiqué à l'AFP Sabdo Kurnianto, directeur de l'agence de prévention des catastrophes de Jakarta.



Il a précisé que trois garçons sont morts après avoir été emportés par les flots et qu'une fille s'est noyée.



L'agence météorologique indonésienne a mis en garde les quelque 30 millions d'habitants de la mégapole contre un risque de fortes précipitation la semaine prochaine.



Au cours de la saison des pluies, Jakarta est régulièrement touchée par des inondations.



"La rivière a débordé et cela a généré beaucoup de boue... cela engendre une immense perte financière pour moi", a déploré Ali Fatullah, un vendeur de fruits à Bekasi, dans la banlieue de Jakarta.



Il a indiqué que ses meubles et ses appareils électroniques ont été endommagés par l'eau.



Selon M. Kurnianto, quelque 1.700 personnes étaient toujours réfugiées dans des hébergements d'urgence même si de nombreux habitants ont commencé à rentrer chez eux.



Les inondations ont touché 200 quartiers de la mégapole et 40 d'entre eux étaient encore dimanche sous au moins 30 cm d'eau.



L'année dernière, la ville avait connu l'une des inondations les plus meurtrières depuis des années, avec des averses ayant également entrainé des glissements de terrain.



Au moins 67 personnes dans la capitale et sa périphérie avaient péri au cours de cette catastrophe.