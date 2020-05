Des habitants de Afaahiti toujours privés d'électricité

Tahiti, le 7 mai 2020 – Les vents violents qui se sont abattus mercredi sur la Presqu'île ont causé d'importants dégâts sur le réseau électrique. A Afaahiti au plateau Maraepa'i, des foyers étaient toujours privés de courant jeudi. EDT indique que l'alimentation devrait être rétablie vendredi soir au plus tôt, samedi midi au plus tard.



Des rafales de vent particulièrement violentes se sont abattues mercredi sur certaines zones de l'île de Tahiti, causant au passage des dégâts matériels importants. Le réseau d'alimentation en électricité a particulièrement été touché dans la commune de Taiarapu-Est où certains foyers étaient encore privés d'électricité jeudi.



Des "dégâts énormes", précise la commune, ont en effet été constatés sur le plateau de Maraepa'i à Afaahiti où résident une cinquantaine de foyers. La chute d'arbres a notamment causé la rupture de câbles haute-tension dans la zone. Un pylône consacré aux réseaux de télécommunications a également été endommagé.



Des équipes d'Electricité de Tahiti (EDT) sont mobilisées sur place depuis mercredi. "Une opération d'envergure est en cours (…) de sorte que les derniers retours d’alimentation pour ces clients seront effectifs vendredi soir au plus tôt, samedi midi au plus tard. Il ne reste plus qu’une dizaine de clients en attente d’alimentation sur la presqu’île de Tahiti", précise un communiqué d'EDT.