Des graines et des Jeux

Tahiti le 21 mars 2024. Opération de distribution de graines maraichères et fruitières pour la promotion de notre alimentation durant les JO 2024.



Dans le cadre des épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront au mois de juillet prochain, le ministère de l’Agriculture et des Ressources marines, en charge de l’Alimentation et de la Recherche, a souhaité valoriser la consommation des produits locaux afin que cet évènement mondial puisse être le vecteur d’une alimentation plus saine et nutritive.



Taivini Teai, ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, a remis ce jeudi 21 mars, des kits de graines maraichères et fruitières à la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) qui se chargera de les distribuer aux agriculteurs du sud de l’île de Tahiti, afin d’augmenter les volumes produits en prévision des besoins culinaires des Jeux Olympique de 2024 de Teahupo’o.



Ce stock de semences provient du programme de réserve stratégique de semences maraichères (ReSSeM) de la Direction de l’agriculture (DAG), qui permet de sécuriser les productions en cas de nouvelles crises internationales, comme celle de la Pandémie du Covid-19.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 21 Mars 2024 à 16:52