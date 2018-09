Des graines de talents dans la filière professionnelle

Le lycée Saint-Joseph de Outumaoro, c’est 16 filières professionnelles qui vont d’agent polyvalent de restauration à Etudes et réalisations d’agencement. Les élèves ont généralement deux périodes de stages ou PFMP (période de formation en milieu professionnel), alternées avec l’apprentissage théorique et professionnel. " Nous les accompagnons, nous les aidons à trouver leur voie, à se projeter vers l’avenir ", affirme le directeur Vetea Araipu "en travaillant sur leur projet de métier, en analysant leurs parcours jusqu’à aujourd’hui ".

Cette année, le lycée propose des nouveautés : Une mention complémentaire " organisateur de réception ", un bac pro " Accompagnement, soins et services à la personne " et deux bacs pro " traiteur poissonnier " et " techniciens constructeurs bois ". " Nous faisons plus d’éducation que d’enseignement aujourd’hui, ce qui est devenu parfois difficile pour le personnel d’éducation. Cependant, nous avons la chance d’avoir tous ces enfants et adolescents 9 mois par an dans nos établissements. Ceci est une aubaine lorsqu’on souhaite améliorer la société de demain, car ce sont eux l’avenir. L’idée est de construire avec eux la société dans laquelle ils vivront sans nous. "

Les axes forts de l’établissement sont la culture, la santé, l’agriculture et les valeurs humaines. " Il s’agit de faire en sorte que les jeunes se sentent bien et soient en bonne santé physique et mentale ", précise le directeur qui a tout mis en œuvre, avec les enseignants et le personnel non enseignant, pour lutter contre l’absentéisme. Les filières professionnelles, étant rarement valorisées dans l’éducation, offrent pourtant des alternatives pragmatiques. En 2018, les résultats du baccalauréat ont été très satisfaisants avec plus de 87% de réussite et 90% de réussite au BTS.