Des graines d'artistes paumotu exposent à Hao

Hao, le 9 juin 2021- Lundi, s'est déroulé à Hao, le vernissage d'une exposition d'œuvres d'élèves de maternelle et du collège. Leur travail peut être admiré au centre artisanal Rauira, du village de Otepa, jusqu'au 18 juin.



Les élèves de maternelle et du collège de Hao exposent leurs œuvres au centre artisanal de Rauira, à Otepa. Cette exposition est le fruit d'une année de travail et de collaboration entre enseignants et élèves de l'école et du collège de Hao, à travers plusieurs ateliers à thème organisés tout au long de l'année scolaire. Plusieurs rencontres inter-degré qui s'inscrivent dans la "nouvelle gouvernance" de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ont permis petit à petit à ces élèves de comprendre la démarche, mettre des thèmes en adéquation avec la culture paumotu, trouver des supports, élaborer une œuvre personnelle et l'exposer au public.



Pour le vernissage, lundi, les choses ont été prises très au sérieux puisque les artistes en herbe ont été accueillis en musique et couronnés dès leur arrivée, puis, assis sous un chapiteau dressé pour l'occasion, ils ont écouté différents discours de la part d'enseignants et d'élus. À noter la présence du tāvana hau Terii Seaman, présent sur l'atoll à l'occasion d'une tournée administrative.



"Un travail abouti"



Après la coupe du ruban d'inauguration, place à la découverte des œuvres exposées. Pour la plupart, il s'agit de tableaux et créations qui mettent en valeur le patrimoine polynésien. Les élèves avaient au préalable étudié des œuvres d'artistes, notamment de Matisse ou d'artistes polynésiens, dont ils devaient s'inspirer. Ils devaient ensuite mettre en mots, créer et relater une expérience culturelle et artistique, puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui ont présenté leurs travaux aux curieux présents. Manuia, était l'une d'eux : "Il y a du talent chez nos enfants. J'ai eu l'impression d'être dans un galerie. Il y a une énergie qui se dégage, de la couleur, une ambiance artistique. Les élèves ont bien joué le jeu et son allés jusqu'au bout de l'exercice avec beaucoup d'authenticité."



Le professeur d'arts plastiques du collège, Stéphane Bonnet, ne cache pas sa satisfaction face au résultat : "Au départ c'était un projet inter-degré collège-école primaire qui était seulement scolaire et ensuite nous nous sommes dits avec les autres enseignants qu'il serait bien de pousser l'expérience plus loin et d'en faire une exposition publique. Les élèves étaient loin de se douter au début que leurs travaux allaient être exposés. L'expo est vraiment intéressante et réussie, car c'est un travail abouti, ce qui n'est pas toujours facile surtout avec des petits, il y a un équilibre entre les œuvres des petits et des plus grands et c'est surtout bien pour ce lien concret entre les générations, pour la confiance qu'on leur donne et pour l'estime de soi qui est très importante pour eux."