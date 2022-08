Des gendarmes agressés au golf de Tema'e

Tahiti, le 1er août 2022 - Appelés à intervenir pour des nuisances sonores lors d'une soirée au golf de Tema'e le 8 juillet dernier, deux gendarmes avaient été violemment pris à parti par un homme de 27 ans qui mis un coup de poing à l'un d'entre eux. Présenté en comparution immédiate lundi, l'auteur du coup et des insultes a été condamné à quatre mois de prison avec sursis.



Un maçon de 27 ans, connu de la justice pour des conduites en état d'ébriété, a été jugé par le tribunal correctionnel lundi en comparution immédiate pour des faits de violences volontaires aggravées commises à l'encontre de deux gendarmes. Le 8 juillet dernier, les deux militaires avaient été appelés afin d'intervenir pour des nuisances sonores au golf de Tema'e où une soirée était organisée. Arrivés sur place et alors qu'ils s'entretenaient avec le responsable de la sécurité de l'établissement, ils avaient vu un individu très “excité” qui était en train de se disputer avec un vigile. Les gendarmes avaient alors tenté de calmer l'intéressé qui, n'en démordant pas, s'était mis à les insulter et à les menacer. Le prévenu, qui avait bu plusieurs litres de bière dans la journée, avait finalement mis un coup de poing à l'un des deux militaires qui avait tout de même réussi à le mettre au sol et à le maîtriser avec l'aide de son collègue.



Placé en garde à vue à la brigade de Moorea, le jeune homme n'avait pas été en capacité de se soumettre à un éthylotest. Dans leur procès-verbal de synthèse, les gendarmes avaient tout de même relevé les propos incohérents du jeune homme, ses “souvenirs confus”, son allure “titubante”, la forte odeur d'alcool qu'il dégageait et ses yeux rougis. Confus et silencieux à la barre du tribunal lundi, le prévenu a eu du mal à se souvenir de la soirée qui lui valait sa comparution devant la justice. Avant d'émettre des regrets et de s'excuser platement auprès de ses deux victimes –dont l'une a bénéficié de six jours d'incapacité totale de travail– le maçon a indiqué que durant la journée du 8 juillet il avait bu six packs de bières suivis de plusieurs pichets.



“Débordement alcoolique sévère”

“J'ai rarement vu une telle consommation d'alcool dans un dossier” a commenté l'avocate des gendarmes, Me Lorna Oputu, lors de sa plaidoirie. “L'alcool fait des ravages et cette affaire ne fait pas exception. Mes deux clients ont été choqués, et plus particulièrement celui qui a été blessé.” Face au calme du prévenu à la barre, l'avocate a affirmé que le soir des faits, l'homme devait être un “tout autre individu”. Même constat pour le procureur de la République qui a requis “six à huit mois” de prison avec sursis à l'encontre du maçon qui, du fait de son “débordement alcoolique sévère”, avait “passablement malmené les forces de l'ordre dans leur chair et leur dignité”.



En dépit de la consommation d'alcool reproché au prévenu, son avocat, Me Sylvain Fromaigeat, a évoqué un jeune homme “malheureux” et “honteux de ce qui s'était passé”. Appelant le tribunal à la clémence, il a dépeint un “gentil garçon qui ne sait pas boire” mais qui est loin d'être un “délinquant d'habitude”. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné ce prévenu à quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois. Il devra également suivre des soins en lien avec sa consommation d'alcool.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 1 Août 2022 à 19:43 | Lu 843 fois