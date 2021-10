Des évacuations à Marseille, où de nouvelles pluies torrentielles sont attendues

Marseille, France | AFP | lundi 04/10/2021 - Les habitants d'un quartier de Marseille menacé d'inondation ont été évacués dans le calme lundi, à l'occasion d'une accalmie, les autorités craignant de nouvelles pluies torrentielles dans le département des Bouches-du-Rhône, placé en vigilance rouge depuis 6h00.



"On va connaître un épisode orageux sans précédent", a prévenu le maire de Marseille Benoît Payan, interrogé lundi matin sur BFMTV, faisant remarquer que la ville est placée en vigilance rouge "pour la première fois depuis vingt ans". Seule une alerte rouge à la canicule avait été déclenchée dans les Bouches-du-Rhône, en juin 2019.



Préventivement, dans le quartier Saint-Loup, les habitants de maisons situées au bord de l'Huveaune, fleuve placé en vigilance orange aux crues, ont été évacués par les pompiers et les policiers, qui leur ont demandé de partir avant 14h00. Des cars les ont acheminés jusqu'à un gymnase.



Dans cette zone en contrebas de l'autoroute, les habitants ont l'habitude des crues. Elie et Monique Caputo, octogénaires, racontent avoir eu "1,80 m d'eau dans la maison" en 1978. "Je n'ai pas trop le moral", concède Monique, "la dernière fois, en 2004, nous avions 15 ans de moins, je ne sais pas si on aura le courage de tout refaire, je ne sais pas si on va rester".



Le maire de secteur, Lionel Royer-Perreaut, a expliqué que des personnels de la Brigade anti-criminalité et de la police municipale allaient quadriller le quartier pour éviter les pillages.



Plusieurs mois de pluie en une nuit



A Marseille, il est tombé en une nuit "l'équivalent de plusieurs mois de précipitation", jusqu'à 180 mm d'eau selon Météo-France. Au petit matin, la mer a débordé pendant quelques minutes du Vieux-Port, avant de refluer.



Au petit matin, des plongeurs des marins-pompiers ont dû venir en aide à des automobilistes coincés dans leur voiture sous un pont inondé, ont-ils indiqué à l'AFP. Au total, quelque 200 sapeurs-pompiers ont été déployés en renfort dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé le département.



Les autorités ont multiplié les messages de prudence à l'intention des Marseillais, leur demandant de récupérer leurs enfants à l'école une heure seulement après le début des cours, puis de rester chez eux.



"Très vigilants", les marins-pompiers attendent une reprise de la pluie à la mi-journée: "Il faut à tout prix que les gens évitent d'être près des cours d'eau et (qu'ils) ne s'engagent pas sur des voies inondées, car on ne connaît jamais la profondeur de l'eau ni la force du courant".



Après une semaine de grève des éboueurs et malgré une reprise du travail durant le week-end, les déchets continuent de s'amonceler dans les rues de la ville, éparpillés par les pluies, certains se déversant dans la mer.



La SNCF a annoncé l'interruption de nombreuses lignes régionales à partir de midi, de Marseille vers Aix-en-Provence, Toulon, la Côte Bleue, Nîmes et Montpellier notamment. "Les TER assurant la relation Marseille - Nice de bout en bout seront également supprimés à compter de 12h00", annonce la compagnie dans un communiqué.



Cinq autres départements étaient toujours placés en vigilance orange aux inondations et orages à la mi-journée: le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, le Var et le Vaucluse.



En fin de matinée, de forts orages ont ainsi frappé la côte Est de la Corse où il est tombé par endroits 100 à 130 mm de pluie.



Dans le Var et les Alpes-Maritimes, les établissements scolaires ont eux aussi été fermés à partir de la mi-journée. Le préfet des Alpes-Maritimes a recommandé aux habitants de quitter leur lieu de travail de manière anticipée. Ces intempéries dans les Alpes-Maritimes interviennent un an après les dramatiques inondations qui avaient endeuillé les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Les cérémonies d'hommage aux secours présents sur ces événements, prévues à Nice lundi matin, ont d'ailleurs été annulées.



En début d'après-midi, de nouvelles cellules orageuses très actives sont attendues sur l'ouest de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et circuleront ensuite sur l'ensemble des départements en vigilance orange. Météo-France prévoit la fin de l'événement à 21h00 lundi.



Depuis le début de l'année, Météo-France a déclenché six vigilances rouges.