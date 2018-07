Des étals "Manger local" en magasin

PAPEETE, le 20 juillet 2018. Le ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha, et la présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, Yvette Temauri, étaient présents pour l’inauguration d’étals de « Manger Local », jeudi matin, au Centre Tamanu, à Punaauia.



Dans le cadre de la charte d’engagement pour de bonnes pratiques relatives à la distribution des produits locaux issus de l’agriculture et afin de valoriser ces produits locaux, le groupe Aline Tahiti a en effet inauguré les étals « Manger Local » de son supermarché U Tamanu, à Punaauia.



Le groupe renforce, par cette action, son engagement pris en faveur de la production locale. Cette inauguration finalise l’ensemble des mesures entreprises en faveur de l’amélioration de la distribution des produits locaux dans le circuit formel et du renforcement des relations commerciales entre les distributeurs et les producteurs locaux.



Ainsi, des partenariats forts et durables ont été conclus pour assurer un approvisionnement en produits locaux de manière régulière et pour offrir aux consommateurs une diversité de produits. Ce sont donc des producteurs de Tahiti, Moorea et Huahine, qui ont trouvé dans ce magasin pilote une reconnaissance de leur production.



La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire a accompagné le distributeur et les producteurs locaux dans la réussite de cette démarche. Un panneau d’affichage visible à l’extérieur du magasin et les nombreuses affichettes de présentation aux couleurs de la marque « Manger Local » permettent aux consommateurs d’identifier rapidement les produits locaux.



La relation interprofessionnelle établie aujourd’hui sera poursuivi afin de multiplier ce type d’étals « Manger Local » et offrir toute l’année des productions issues des exploitations agricoles de nos cinq archipels.