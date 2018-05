Des enfants "ordinaires" et "extraordinaires" volent des étoiles plein les yeux

Et il semble bien que sur le tarmac, les enfants soient bien tous les mêmes, excités et impatients de monter à bord, de découvrir cet avion militaire et surtout de voler. Il faut dire que cela fait presque un an qu'ils attendent tous ce moment ! "J'ai hâte d'y aller", commente un jeune de la Fraternité.

"Nous avons commencé ce projet pédagogique depuis la rentrée scolaire. Il y a eu plusieurs rencontres tout au long de l'année entre les élèves de CM1 et les enfants de la Fraternité qui ont permis aux enfants de mieux se connaître et de favoriser l'acceptation de la différence. L'idée est que ces enfants deviennent plus tard des adultes solidaires", explique Laetitia, professeure des écoles à Saint-Paul-Sainte-Thérèse.

A trois reprises, les enfants de la Fraternité et de Saint-Paul-Sainte-Thérèse se sont rencontrés, petit à petit des contacts se sont noués. Ensemble, ils ont planché sur une thématique en rapport avec l'aérien : "Entre ciel et mer" en binôme. Les travaux et des photos des binômes seront exposés dans le hall de l'assemblée de Polynésie du 11 au 17 juin prochains.