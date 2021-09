Des drones marins made in fenua

Tahiti, le 14 septembre 2021 – Cinq solutions polynésiennes figurent parmi les seize projets sélectionnés pour la finale du concours Tech4Islands 2021. C'est le cas de la startup Moana, qui projette de créer tout un secteur autour des drones marins au fenua. Dotés de systèmes embarqués, ces drones pourraient notamment prévenir des cyclones, recenser les ressources marines, ramasser des déchets ou encore apporter un soutien lors d'un incident en mer.



Nera est un prototype, un drone marin construit dans le but de valider toute une série de concepts imaginés par la startup Moana. Après un an de développement, sa première grande traversée inter-îles est prévue pour le 27 septembre prochain entre la pointe Vénus et Moorea. Le drone, équipé d'un système de navigation autonome et d'un dispositif de triple communication qui permet le contrôle à distance. “Lorsque l'on travaille à proximité du drone, on utilise le wifi. Lorsqu'il se trouve dans le lagon ou en sortie de passe, on travaille en 4G. Et lorsqu'il va s'éloigner, on va passer sur des liaisons haute fréquence (HF)”, explique Raitini Rey, pilote de ligne chez Air Tahiti et porteur de projet de Moana. L'homme de 39 ans est également le gérant de la société de drone Matarai fondée en 2012.



Validation des systèmes embarqués



Pour contrôler Nera lors de sa traversée, Moana a implanté des stations de liaison HF au sol. Une sur Tahiti, l'autre sur Moorea. “Ces stations nous permettent d'avoir un lien télémétrique avec le drone. On peut le contrôler et il peut nous envoyer de l'information en instantané comme son positionnement, sa vitesse”, précise Raitini Rey. L'autonomie, la navigabilité, le transfert de liaison d'une station à une autre… ce sont tous ces paramètres que Nera va devoir valider au gré des différentes navigations “test” qui l'attendent. Propulsé à l'aide d'un bimoteur électrique et dirigeable via un gouvernail, le prototype est élancé. “C'est un drone d'endurance. Si les systèmes embarqués seront similaires, les formes et les fonctionnalités des drones Moana seront adaptées à chaque besoin”, ajoute le porteur de projet. “Tout repose sur ces systèmes embarqués. Dès qu'on les aura finalisés et validés, tout sera alors possible”, et Moana pourra alors amorcer son développement.