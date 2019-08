Des drones fast and furious

l'association Tahiti Drone Racing. Une discipline spectaculaire avec des engins lancés à près de 150 km/h. Des filets étaient d'ailleurs installés autour des gradins pour assurer la sécurité du public.



"Beaucoup de gens connaissent le drone aujourd'hui. Mais peu connaissent la pratique du vol en immersion, la course et le freestyle. C'était l'objectif", explique Fred Piombino, président de Tahiti Drone Racing et également pilote de drone.



Equipés de commandes et de lunettes numériques qui renvoient en simultané les images de l'aéronef, les pilotes ont enchaîné les courses et les acrobaties pour le plus grand plaisir du public. Des écrans étaient par ailleurs installés pour leur permettre de vivre au plus près ces vols. "Le plus impressionnant ce sont les trajectoires qu'ils prennent et la maîtrise qu'ils ont de leurs appareils", confie Christian, qui était dans les gradins.



"C'était un peu compliqué de voler dans une salle mais on espère que le public a été séduit par la discipline et qu'ils viendront nous rencontrer pour s'initier", se réjouit Fred Piombino. En effet l'association Tahiti Drone Racing propose des sessions de vol à Papara. "En plus des courses en immersion on propose aussi du montage, de l'électronique, de la mécanique et du réglage sur ordinateur", précise le président de l'association.



Devant la réussite de cet événement, la commune de Arue envisage déjà une prochaine édition du Game of Drones.