Des drones contre les rats aux Marquises

L’ONG compte utiliser une méthode très innovante pour faire disparaître les rongeurs : des drones ! En effet, cette méthode qui a vu le jour en Nouvelle-Zélande semble avoir fait ses preuves et s’exporte aujourd’hui jusqu’au fenua. Elle consiste à disséminer des granulés de raticide de manière homogène dans chaque recoin des motus par le biais drones volants. Pour cela il est important d’estimer la population de rats de chacun des motus et de procéder à un inventaire de la biodiversité qu’ils abritent afin de ne pas nuire involontairement à une autre espèce.



Tehani est donc partie en expédition pendant quatre jours sur Motu Mokohe en compagnie de Teve et d’Athanase, deux guides de randonnée locaux, et en a profité pour les former à la reconnaissance d’espèces endémique parfois méconnues et aux bons gestes à adopter pour les protéger. Durant ces quatre jours, trente-trois rats ont été capturés. Des échantillons ADN ont été envoyés à Paris afin de conserver des informations précieuses sur la provenance des rats avant leur éradication l’année prochaine. Tehani explique que sauver les oiseaux vivant sur les motu est important pour tout l’écosystème. "Les oiseaux sont essentiels au développement du corail car le guano qu’ils produisent retombe dans l’océan et alimente le microcosme. Protéger les oiseaux c’est donc aussi protéger les fonds marins ! Ma mission consiste aussi à informer les gens sur les bénéfices de notre travail et les précautions à prendre lors de la dératisation."



Effectivement, le raticide est un poison et c’est la raison pour laquelle les îles habitées ne sont pas concernées. "Les crabes et crustacés peuvent ingérer le raticide. Le produit n’est un poison que pour les animaux à sang chaud et, bien que la dose doive être considérable pour nuire de manière sérieuse à un être humain, il est important de prévenir la population qu’il ne faut ni pêcher ni ramasser les crustacés aux abords des motus concernés pendant au moins six mois après que le produit ait été disséminé sous peine de risquer une intoxication indirecte. Les poissons constituent un risque minime dans des eaux profondes comme aux Marquises mais la vigilance reste de rigueur."