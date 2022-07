Des crossfiteurs de Raiatea vers Acapulco et la Tropical Wod Fest

Raiatea, le 18 juillet 2022 - Après un mois de processus de qualification en ligne, l’équipe de Capt&Fit s’est qualifiée pour la sixième édition de la Tropical Wod Fest, compétition de crossfit qui se déroulera à Acapulco en octobre prochain. C’est la première équipe de Raiatea qui part à l’international et la première équipe polynésienne qui participera à cette compétition.



C’est à trois qu’ils ont voulu tenter l’expérience : Tenchi Nakagawa, Tinihauarii Tauraa et Allan Frotey se sont qualifiés pour la sixième édition de la Tropical Wod Fest. Ils finissent troisième des qualifications en équipe niveau “Intermediate”. La compétition internationale, sponsorisée par la marque CrossFit, se déroulera à Acapulco au Mexique sur quatre jours, du 27 au 30 octobre prochain.



Ils expliquent que l’idée leur est venue lors des Polynesian Battle Games qui se sont déroulés en avril dernier entre Arue et Papeete et qui avaient rassemblé 126 athlètes. Les trois amis s’étaient déplacés à Tahiti pour la compétition. Ils racontent : “Lors des Games à Tahiti, le niveau était haut et l’ambiance qu’il y avait nous a marqués. On a réalisé de bonnes performances aussi, donc ça nous a chauffé. En rentrant, Allan nous a dit qu’il y en aurait une au Mexique. Et après avoir goûté aux compétitions, on s’est dit pourquoi ne pas tenter ?”. Tenchi et Tinihauarii, qui pratiquent le crossfit depuis trois ans, ont donc suivi Allan adepte de la discipline depuis six ans. Après une préparation avisée, ils ont entamé les qualifications en ligne.



Le processus était simple : terminer le Workout Of the Day (WOD), soit l'entraînement du jour, qui contient les exercices à réaliser mixant généralement des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique et de cardio. Le trio devant se filmer pendant le WOD, puis envoyer la vidéo aux organisateurs du Tropical Wod Fest pour le classement. Il y a trois semaines, ils ont reçu les deux premiers WOD à réaliser en une semaine, puis deux autres la semaine suivante et enfin le WOD final pour la dernière semaine. “Par exemple le premier WOD, en cardio il fallait faire des burpees, puis il y avait des mouvements d’haltérophilie comme des push press, des front squat et des thruster. Le but était de faire le maximum de tours possibles.”



Un bon test au Cap&Fit Challenge IV avant Acapulco C’est donc cinq épreuves sur trois semaines que les sportifs ont réalisées. “Dès le début, on a trusté les cinq premières places, donc on était assez confiants. Il y a quatre catégories d’équipe en tout : Beginner, Scaled, Intermediate et Elite. La dernière est composée d’athlètes professionnels, c’est des mecs payés pour ça. Et nous, on est juste en dessous d’eux ! Donc on est bien contents”, indiquent les athlètes de Raiatea.



C’est tout une organisation pour le déplacement que doit désormais préparer l’équipe. En effet, le voyage Raiatea – Tahiti - Los Angeles - Mexico - Acapulco risque d’être long. Mais les trois amis sont motivés et sont déjà à la recherche de sponsors pour aider à son financement.



Avant le grand départ au Mexique, ils pourront se mesurer à nouveau aux athlètes locaux lors de la Capt&Fit Challenge IV organisée à Raiatea ce 14 août. C’est la 4e édition de cette compétition, et surtout la reprise après deux années blanches dues à la pandémie de Covid-19. 16 équipes sont attendues dans les deux catégories, et plusieurs équipes de Tahiti se sont déjà inscrites. Une bonne occasion pour Tenchi, Tinihauarii et Allan de se préparer avant la Tropical Wod Fest d’octobre.

Rédigé par V.Leroi le Lundi 18 Juillet 2022 à 14:11