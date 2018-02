Des crêpes vegan pour la Chandeleur

Papeete, le 1er février 2018 - Le 2 février, c'est la Chandeleur. Et aucun gourmand n'est censé ignorer que cette fête rime avec crêpe. En gourmets que nous sommes chez Tahiti infos, nous n'avons pas voulu déroger à cette sympathique tradition et nous vous proposons de découvrir des crêpes vegan.



De prime abord, rien ne différencie les crêpes cuisinées par Anaïs Bergeretti, pâtissière spécialisée dans le vegan d'une crêpe lambda et pourtant dans ses confections, la jeune cuisinière ne va incorporer ni œuf, ni lait de vache, ni beurre.

"Je vais utiliser du lait végétal au lieu du lait de vache, de l'huile pour le beurre et de la fécule de maïs qui va faire office de liant comme peut le faire l'œuf. L'important est de comprendre le rôle que joue chaque aliment dans une recette afin de pouvoir le remplacer à bon escient" , explique Anaïs Bergeretti, passionnée par son travail.

Après un diplôme en pâtisserie qui lui a permis d'acquérir le background technique du métier, la jeune femme a décidé de se spécialiser dans le vegan ou plutôt dans le végétal, terme qu'elle préfère employer. "La cuisine vegan est une alimentation où on n'utilise aucun produit d'origine animale, comme la viande, le poisson, le lait, les œufs ou encore le miel, car ils peuvent porter atteinte au respect des animaux. Cette position est un peu extrême, j'ai une vision plus modérée du vegan notamment pour le miel" , précise la jeune femme. A travers ses recettes, Anaïs Bergeretti recherche la notion de bien-être et de santé qui passe par une alimentation saine et équilibrée, dans le respect de l'environnement et des animaux.