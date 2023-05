Des couleurs et des coureurs ce samedi à Fare Ute

Tahiti, le 13 mai 2023 - La Color Fun Run 2023 a rassemblé plus de 2 500 participants ce samedi à Fare Ute. Organisé par l’association Tahiti Running Team, cet événement très coloré reverse ses bénéfices à des associations qui aident des quartiers défavorisés.



Après-midi colorée et joyeuse samedi à Fare Ute. C’est en effet dans une ambiance musicale, que les 2 500 participants à la Color Fun Run 2023 se sont rassemblés dans le quartier de Fare Ute, prêt à être volontiers peinturlurés. Après un échauffement rythmé, ils sont partis pour la petite boucle du parcours de 1,7 kilomètre où étaient repartis sept stands de poudre colorés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les membres de l’association Tahiti Running Team, qui organise l’événement, s’y sont donnés à cœur joie pour saupoudrer de jets de couleurs les tee-shirts blancs fournis à chaque participant en début de courses. Que ce soient les enfants et les plus grand, aucun n’a pu échapper à la poudre colorée : “On est couverts de la tête aux pieds avec les enfants ! Mais c’est sympa. L’ambiance est fun”, se réjouissait Christian, l’un des coureurs, au premier checkpoint.

Une joie de participer, qu’il faut ajouter à celle d’avoir accompli une bonne action. En effet, la Color Fun Run est avant tout un événement caritatif. Les fonds récoltés par l’association organisatrice lors des inscriptions son en effet reversés à des associations qui agissent en faveur de la promotion du sport dans les quartiers défavorisés. Des fonds qui leur servent à acheter du matériel sportif.



