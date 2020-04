Des contrôles renforcés entre Tahiti et Moorea pour le week-end pascal

Tahiti, le 8 avril 2020 - Le haut-commissariat a annoncé ce mercredi après-midi que les contrôles entre Tahiti et Moorea seront renforcés “avant et pendant le week-end de Pâques”. Les départs depuis Tahiti et Moorea seront donc encadrés par les forces de l’ordre qui sont habilitées à examiner les véhicules.



Le haut-commissariat de la Polynésie française a annoncé par voie de communiqué ce mercredi après-midi que les contrôles entre Tahiti et Moorea seront renforcés avant et pendant le week-end de Pâques. Il avertit donc qu’il “ne faudra se déplacer qu’en cas de nécessité absolue”. Pour assurer ces contrôles, “l’ensemble des forces de sécurité seront mobilisées pour s’assurer du respect des mesures de confinement durant ces quatre jours non travaillés”. Aussi, le haut-commissariat explique également que “le procureur de la République a délivré une réquisition permettant aux forces de l’ordre de procéder à la visite des véhicules et à l’ouverture des coffres”.