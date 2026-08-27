

Des comptes demandés pour le Heiva i Tumaraa

Tahiti, le 14 septembre 2026 - Pas reposée par sa double victoire devant les instances administratives concernant la gestion du conseil municipal de Tumaraa, Naumi Mihuraa, poursuit son opération nettoyage. Dans sa ligne de mire désormais, le comité d’organisation du Heiva i Tumaraa.





À peine sortie du tribunal administratif où elle était venue prendre connaissance de la décision concernant les pouvoirs octroyés à tort par le conseil municipal au premier adjoint de la commune de Tumaraa, Naumi Mihuraa, qui demande toujours qu’un nouveau scrutin municipal soit organisé dans cette commune de Raiatea, a décidé de s’attaquer aux subventions octroyées pour les festivités du Heiva i Tumaraa cette année.



“En juin, il a été proposé au conseil municipal une subvention hauteur de 4,8 millions de francs pour l’organisation du Heiva i Tumaraa. Une délibération que nous avons acceptée puisque tout était alors détaillé. La nouvelle majorité a voté contre puisque le comité organisateur avait aussi fait une demande de subvention auprès de la SPL, la société publique locale Te uira Api no Te Mau Motu”, explique-t-elle.



Lors des discussions, la nouvelle majorité qui s’est dressée contre le maire actuel, Gérard Goltz, a justifié son vote en expliquant attendre le montant de la subvention qui serait allouée par la société de distribution et de production d’électricité, préférant combler le manque à financer.



Problème pour l’élue : alors que la SPL a attribué au comité organisateur du Heiva i Tumaraa environ 3 millions de francs, le conseil municipal présente, après le Heiva, une enveloppe à hauteur de 5 millions de francs. Et ne fournit pas le moindre détail. “Là, je m’interroge, explique Naumi Mihuraa. 5 millions de la commune, 3 millions de la SPL… Qu’est-ce que vous avez fait de cet argent ?”



Une interrogation d’autant plus forte que cette année, le Heiva i Tumaraa s’est arrêté au bout de deux semaines au lieu du mois annoncé… faute de la subvention de la commune. “Donc, 8 millions pour deux semaines de festivités, cela fait beaucoup, estime Naumi Mihuraa. On va donc lancer une enquête pour savoir ce qu’ils ont fait de l’argent de la commune. Le tribunal administratif sera saisi. S’ils n’ont pas dépensé ces 5 millions pendant le Heiva et qu’ils ont raccourci le Heiva à deux semaines, alors pourquoi nous avoir demandé cette subvention ? Combien a coûté le Heiva cette année ?” : “On a écrit des mails, nous n’avons aucun retour. On va relancer, mais si nous continuons à ne pas avoir de réponse, nous porterons l’affaire devant les tribunaux”, conclut l’élue qui s’interroge aussi sur les “Prix” décernés par le conseil municipal qui ont été versés à des associations de la commune, “sans critère”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 14 Septembre 2026 à 18:10 | Lu 379 fois



