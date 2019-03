Des collégiens récompensés pour leur idée de sacs solaires en pandanus

La fondation Face avait mis en place un concours sur le thème Jeux d’entreprises pour les jeunes de 14 et 21 ans. « Il s’agissait de créer sa propre entreprise en partant d’une très bonne idée. Mais pour trouver une bonne idée, les élèves avaient pour consigne de cibler un problème qui les concernait personnellement », explique leur professeur Laiza Pautehea. « Pour parfaire ce problème, ils ont dû comprendre les concepts d’invention et d’innovation. Ils ont alors imaginé le stylo quatre couleurs avec blanco intégré, le fusil de chasse sous- marine avec mécanisme pour ramener le poisson sans effort, etc. « Leurs idées ont été plus originales les unes que les autres ».



Le jour du concours, en présence du jury composé de KPMG, Total Polynésie et la banque Socredo, les élèves de PPRE de Teva i Uta ont choisi de présenter le sac à dos végétal chargeur solaire. Ils ont décroché le coup de cœur du jury.

« Si les élèves ont su séduire le jury c’est parce que leur bonne idée répondait à la problématique de l’environnement durable alliant la prouesse technologique solaire au contexte culturel et actuel », indique Olivier Pôté.

Leur prix leur a été officiellement remis ce mardi matin en présence du représentant à l’assemblée Antonio Perez.