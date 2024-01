Des collégiens de Nuku Hiva en route pour le championnat de France d’aviron indoor

Nuku Hiva, le 31 janvier 2024 - Mardi soir, neuf collégiens de Nuku Hiva se sont envolés pour Paris afin de participer, ce jeudi, au championnat de France d’aviron indoor. Ils y défendront les couleurs de la Polynésie française dont c’est la première participation.



À l’occasion de cette année scolaire, l’Union du sport scolaire polynésien (USSP) a souhaité mettre en place une compétition inédite d’aviron indoor (rameur) dans les collèges et lycées du Fenua. Pour ce faire, plusieurs établissements de Tahiti et des archipels ont été dotés en septembre dernier de rameurs afin que les étudiants puissent s’entraîner. C’est le cas des collèges de Ua Pou, Hiva Oa et Nuku Hiva aux Marquises, dont les élèves de 4e et 3e ont pu bénéficier d’une initiation accélérée à l’aviron indoor dispensée par leurs professeurs d’éducation physique.



“Suite aux premiers entraînements, nous avons fait passer des tests à un très grand nombre d’élèves du collège”, explique Guilhem Rendedol, enseignant d’EPS au collège de Nuku Hiva. “Il s’agissait de constituer le meilleur groupe possible pour se mesurer aux autres équipes de Tahiti et des îles. Ce que nous avons réussi à faire, puisque lors des trois compétitions organisées en fin d’année dernière, les collégiens de Nuku Hiva ont brillé et sont devenus champions de Polynésie.”



Mais les jeunes rameurs ne comptent pas en rester là. Il y a quelques semaines, l’équipe de Nuku Hiva a eu la bonne surprise d’être sélectionnée pour participer aux championnats de France de la discipline. Accompagnés de leur professeur d’EPS, il s’agira pour les neuf sportifs marquisiens (quatre garçons et quatre filles + un arbitre) de représenter la Polynésie française et de se mesurer à leurs pairs métropolitains lors de deux compétitions : le championnat de France scolaire et le championnat de France fédéral d’aviron indoor qui se dérouleront au stade Charléty à Paris jeudi.



“Beaucoup de volonté et de rigueur”



Ainsi, grâce à l’aide du collège de Nuku Hiva, de l’USSP, de la Fédération tahitienne d’aviron, de la commune de Nuku Hiva et des parents d’élèves, les neuf rameurs marquisiens se sont envolés lundi pour Tahiti puis mardi pour la métropole. Une grande première pour ces jeunes sportifs, d’autant que pour la majorité d’entre eux, ce sera le premier voyage hors de Polynésie, voire, pour certains, hors des Marquises.



Depuis le début de la semaine, l’heure est aux derniers entraînements à la salle Kaohanui training de Taiohae. Une préparation indispensable. “En effet”, précise Guilhem Randedol, “ce qui est difficile dans les épreuves de rameur, c’est que les élèves doivent faire une épreuve de mille mètres qui est courte et très intense. De ce fait, pour s’entraîner pour ce type d’épreuve, il faut avoir beaucoup de volonté et de rigueur et c’est le cas de nos élèves. On espère vraiment réaliser les meilleures performances possibles la semaine prochaine à Paris. Les élèves en ont les capacités.”



Le séjour métropolitain durera une semaine, et même si les compétitions sportives occuperont l’essentiel de leur temps, les jeunes sportifs marquisiens auront l’occasion de visiter la tour Eiffel, de faire une promenade sur la Seine à bord d’un bateau-mouche ou encore de visiter le stade de France.