Des collégiens de Moorea initiés aux arts traditionnels

PAPEETE, le 4 février 2019. La semaine culturelle du Conservatoire artistique a démarré, ce lundi, par la visite de la classe de cinquième "Patrimoine" du collège de Paopao, à Moorea. Accueillis par la responsable pédagogique de la section des arts traditionnels, Vanina Ehu, les élèves et leurs deux professeurs ont débuté la matinée par une rencontre et une heure de pratique des percussions avec Moana Urima, maître de la discipline.



La pratique des rythmes est, en effet, essentielle dans le spectacle polynésien : les danseurs apprennent à "entendre" les messages des toere, des pahu et des tari parau. Une initiation au 'ori tahiti et aux chants traditionnels, les himene, était également programmée à la suite de l'apprentissage des pehe.



Cette classe, dynamique et souriante, devait par la suite poursuivre sa journée d'immersion culturelle avec les enseignants et les élèves du Centre des métiers d'Art.



Le collège de Paopao accueille également, depuis cette année une classe,de quatrième à horaires aménagés "arts traditionnels". L'établissement rejoint ainsi le groupe des collèges ayant intégré les pratiques culturelles polynésiennes dans les temps scolaires (Taravao, Maco Tevane, Tipaerui).