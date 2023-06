Des clichés pour déconstruire le cliché à la galerie Winkler

Tahiti, le 12 juin 2023 - Du 8 au 20 juin, trois photographes de Moorea exposent à la galerie Winkler sur le thème “Vahine Moorea”. L’idée, pour les trois artistes, est de mettre en avant la beauté authentique de la Polynésienne dans le cadre naturel de l’île.



Temoana Poole, Taine Perolini et Océane Detaille sont photographes à Moorea. Ils exposent leur travail à la galerie Winkler jusqu’au 20 juin prochain. Bien que le thème choisi soit celui de la “Vahine Moorea”, c’est au travers de photos prises au fond de vallées luxuriantes ou encore sur les belles plages de l’île sœur que les trois artistes mènent le public pour y mettre en scène de belles vahine en parfaite symbiose avec les éléments naturels de l’environnement. Et pour cause : le but pour ces trois artistes, très soucieux de la préservation du patrimoine naturel de leur île, est de valoriser la beauté de la femme tahitienne mais aussi toute la richesse naturelle de leur île. “Moorea est une île unique avec ses montagnes, son lagon. Elle commence toutefois à perdre sa beauté naturelle avec tous les grands projets de développement. On veut en conséquence mettre cette beauté en avant à travers des photos de la vahine dans son élément naturel. On ne va donc pas voir des photos de milieux urbains”, prévient Temoana Poole. Le thème choisi fait d’ailleurs partie de leurs principales inspirations : “J’ai essayé de prendre des photos en France ou en Amérique. Je n’ai pas eu cette même inspiration. J’ai alors compris que ce qui m’inspire vraiment, ce sont la montagne, la verdure, la culture, le nūna'a.”



Loin du mythe de la vahine



Il s’agit également dans cette exposition de mettre en avant l’identité culturelle de la vahine de Moorea tout en donnant une image différente de celle du “mythe de la vahine” comme nous l’explique Taina Perolini : “Ce mythe de la vahine Tahiti dans lequel on met en avant son côté sensuel a été énormément été repris et très sexualisé aussi. Il y a un fantasme alors que dans nos photos, la vahine de Moorea s’affiche dans le monde naturel. Elle est toujours en connexion avec la Terre, avec la nature. Elle est proche de ses racines. Il s’agit donc de désexualiser l’aspect de la vahine et de la redéfinir en tant que femme de la Terre. L’île, en elle-même, fait justement ressentir cette énergie. Une énergie authentique et profonde qui va au-delà du superficiel. On veut voir une vraie Polynésienne au final. C’est donc une déconstruction du mythe de la vahine”, souligne-t-elle avant d’ajouter : “On vit à Moorea et on est tous les jours inspiré par notre île. Je pense qu’on vit dans un endroit magnifique avec la végétation, la nature humaine. C’est la magie de notre culture ainsi que de nos paysages que l’on souhaite mettre en avant.”