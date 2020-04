Des citoyens se rebiffent contre la malbouffe

Tahiti, le 29 avril 2020 - Une dizaine de membres des collectifs citoyens du fenua ont manifesté contre la “malbouffe” ce mercredi, devant le restaurant fast-food Mcdonald’s. Une opération qui visait à faire comprendre à la population qu’il est possible “de consommer différent”, selon les militants.



Des membres de différents collectifs citoyens ont manifesté pacifiquement ce mercredi midi devant le Mcdonald’s Papeete. En effet, ils souhaitaient dénoncer le retour en force de la “malbouffe” après la réouverture du célèbre fast-food ce lundi. Ainsi, une petite dizaine de manifestants se sont retrouvés avec des pancartes pour demander à la population de “réfléchir à son mode de consommation”, a expliqué l’une des manifestants, Moea Pereyre du collectif Nana Sac Plastique. “Nous venons de sortir d’un confinement de 40 jours durant lequel on a réappris à cuisiner, on a redécouvert des plaisirs sains et la sortie du confinement est l’occasion de consommer différent. De consommer des produits frais”. Mais après la période d’arrêt de l’activité économique et avec la réouverture des fast-foods, “on fait marche arrière”. Une situation qui semble attrister les manifestants qui maintiennent que l’on “ne se rend pas compte de l’impact sanitaire et environnemental de ce mode de vie”.

De manière générale, les membres de collectifs pro-environnement plus ou moins modérés souhaitent favoriser la consommation de produits locaux.



Le directeur général des restaurants Mcdonald’s, Maxime Antoine-Michard, a salué la mise en pratique de la liberté d’expression en ne manquant pas de rappeler que “la population a aussi le droit d’avoir le choix”. “On propose le choix à nos clients, et ils font leur choix” a-t-il conclu.