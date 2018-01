Des chutes de neiges inhabituelles dans le désert marocain

Zagora, MAROC | AFP | mardi 30/01/2018 - De la neige sur les dunes de sable et les palmiers: les villes de Zagora et Ouarzazate, aux portes du désert dans le sud marocain, sont actuellement recouvertes d'un épais manteau blanc, phénomène météorologique inhabituel dû à une vague de froid venue du nord de l'Europe.



Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux montrent ces deux villes et celle de Taroudant, dans le sud du royaume également, sous la neige.

"La dernière fois qu'il a neigé à Zagora, c'était dans les années 1960! Ici, on est plus habitué aux vagues de chaleur et à la sécheresse qu'à la neige (...) c'est la stupéfaction chez les habitants", a déclaré mardi à l'AFP un résident de Zagora, une localité située à près de 700 km de Rabat, par-delà le massif du Haut-Atlas.

Depuis le week-end dernier, une intense vague de froid touche le Maroc -la deuxième en quelques semaines et a déclenché des chutes de neige inhabituelles sur des régions arides du pays.

"On n'a pas toujours l'habitude de voir la neige dans ces régions. Cela est dû à une masse d'air froide en provenance de l'Europe du nord qui est descendue jusqu'au désert", a expliqué à l'AFP Houcine Youaabeb de la Météorologie nationale. Selon lui, "le froid se maintiendra jusqu'à jeudi"

L'intérieur du pays, plus habitué aux hivers rigoureux avec ses grands massifs montagneux, est également touché par cette vague de froid.