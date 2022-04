Des chocolats Kinder rappelés en Europe après des dizaines de cas de salmonellose

Paris, France | AFP | mardi 05/04/2022 - A deux semaines de Pâques, plusieurs dizaines de cas de salmonellose ont été détectés en Europe, les soupçons se tournant vers des produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique et rappelés par le fabricant Ferrero.



Ce dernier a rappelé une série de produits Kinder fabriqués dans son usine d'Arlon en Belgique, et qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne et en Suède, a précisé mardi à l'AFP Ferrero.



Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires avaient déjà fait état samedi d'un rappel sur certains lots de Kinder Surprise en raison d'un "lien potentiel avec une épidémie de salmonellose".



Une porte-parole des autorités sanitaires britanniques a précisé mardi à l'AFP que 63 cas de contamination à la salmonelle étaient répertoriés sur leur territoire.



Côté français, 21 malades ont été signalés par le Centre national de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur, dont 15 ont indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés, selon Santé Publique France. L'âge médian des cas est de 4 ans.



"Les investigations menées par Santé Publique France ont mis en évidence la consommation de certains produits de marque Kinder faisant l'objet de ce retrait-rappel dans les jours précédant l'apparition des symptômes chez les 15 malades qui ont pu être interrogés à cette heure", a détaillé Santé Publique France dans son communiqué mardi.



En France, le rappel porte sur l'équivalent de centaines de tonnes de chocolats, a précisé une porte-parole de Ferrero.



"Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs", avait précisé l'entreprise lundi dans un communiqué.



Sont concernés des Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022; des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.



Si vous avez consommé des produits contaminés, Santé Publique France recommande de consulter un médecin rapidement.



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation.