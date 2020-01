Des centaines de poissons morts retrouvés à Bora Bora et Raiatea

Tahiti, le 4 janvier 2019 - Des centaines de poissons morts, flottant à la surface ou échoués sur des plages, ont été retrouvés à Bora Bora et Raiatea. L'on ignore encore la cause à l'origine de cette triste nouvelle.



De nombreux internautes ont relayé samedi des images de centaines de poissons morts échoués sur la plage de Matira à Bora Bora. Sur les réseaux sociaux, un biologiste marin basé à Raiatea a lancé un appel afin de récolter des images. "Un phénomène étrange se déroule en ce moment sur Raiatea et Bora. Des poissons sont retrouvés morts dans le lagon, flottant à la surface ou sur les plages" , a-t-il ainsi rapporté avant d'indiquer qu'il transmettrait les photographies des poissons à des chercheurs.