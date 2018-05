Des centaines de Polynésiens voyagent au cœur de la galaxie

Et si le président de l'association à la tête tournée vers les étoiles, ses pieds, eux sont bien ancrés sur la terre ferme. "L'association souhaite faire découvrir au plus grand nombre de personnes le ciel polynésien, les planètes, les étoiles, les constellations, les galaxies… Mais la difficulté est que l'association ne dispose pas de salle à elle. Nous souhaiterions installer le dôme dans les différentes communes de l'île. L'idée serait que les différentes communes nous prêtent une salle suffisamment grande, climatisée et réunissant les conditions de sécurité pour que nous puissions poser le dôme pendant 3 à 4 jours et nous changerions régulièrement de villes. L'association s'occuperait de tout, en échange nous demanderions juste une rémunération de la prestation pour les frais engagés par l'association.

Et sinon, ce serait bien de créer une sorte de pôle pédagogique et scientifique" , se met à rêver ce passionné de l'espace, qui espère que son appel sera entendu.

[Vu le succès rencontré par le planétarium ces derniers jours, il se pourrait bien que ce rêve soit partagé par de nombreux Polynésiens, en quête d'aventures célestes !