Des castings pour la série Meurtres à Tahiti

PAPEETE, le 23 novembre 2018 - Les équipes de France Télévisions devraient débuter en mai prochain le tournage du téléfilm Meurtres à Tahiti. Claire Schwob, directrice de casting, a lancé des auditions au fenua pour compléter le casting de la série.



Un, deux, trois, et action ! Tahiti servira de nouveau de décor pour le tournage d'une série. En effet les équipes de France Télévisions devraient débuter en main prochain le tournage de la série Meurtres à Tahiti. Pour rappel, "Meurtres à" est une collection de téléfilms policiers franco-belges se déroulant chaque fois dans une ville, et une région française différentes. Elle a été lancée en 2013 par la chaîne France 3.



Et donc un prochain épisode, de 90 minutes placera l'intrigue de la série dans nos îles. Le pitch : un capitaine de gendarmerie débarque de Métropole, et devra collaborer avec une femme polynésienne lieutenant de gendarmerie, pour résoudre une affaire de meurtre. L'intrigue, et l'enquête policière devrait être axé autour du monde du surf. "On y intègrera aussi des légendes de la Polynésie française, et du mysticisme. On parlera par exemple du dieu Oro", explique Claire Schwob, directrice de casting. L'épisode devrait être tourné principalement entre Tahiti et Moorea. Les images devraient faire la part belle aux plus beaux paysages du fenua.



En amont du tournage, Claire Schwob a lancé des auditions pour compléter le casting du film. Du gendarme au médecin légiste, en passant par un patron de boutique ou encore une hôtesse de l'air, une vingtaine de rôles sont à pourvoir. "En plus de ces premiers rôles, il y aura aussi un grand nombre de figurants", précise Claire Schwob. A noter que des personnalités telles que Lorie Pester, Adrianna Karembeu ou encore Michel Cymes ont déjà joué dans des épisodes de la série.



Par ailleurs, le téléfilm rencontre un succès non négligeable sur le petit écran. Chaque épisode rassemble en moyenne plus de quatre millions de téléspectateurs, avec un pic de 5,24 millions pour l'épisode Meurtres à Orléans diffusé le 20 janvier 2018. Nul doute que l'épisode de Tahiti rencontrera un succès aussi retentissant. Une belle promotion pour nos îles.