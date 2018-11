Des canettes recyclées pour la santé des SDF

"Quand on a réussi à remplir 5 ou 6 gros sacs d'un mètre cube environ, j'envoie un mail à la société puis elle vient les chercher. Ensuite, l'entreprise nous fait un virement de la somme gagnée " , explique le Père Christophe.

Et kilo après kilo, le montant augmente. "En 2017, nous avons gagné 345 700 francs. Au total depuis 2013, nous avons collecté 1.292 million de francs. Cette année, nous avons pour l'instant récolté 4934 kilos qui nous ont rapporté 246 700 francs", explique avec précision l'homme de Dieu, misant sur les collectes de fin d'année pour augmenter ce chiffre.

A la fois écolo et solidaire, cette opération de récupération des canettes 100% aluminium permet de financer environ la moitié des soins de santé des personnes démunies. Car si un réseau solidaire s'est constitué au fil du temps avec notamment des consultations médicales offertes par les médecins généralistes de la clinique Cardella, etc. une partie des dépenses de santé reste encore à la charge des personnes démunies. Et elles ne sont pas en mesure de les financer elles-mêmes.

L'argent gagné grâce à la vente de ces canettes de Coca ou de bière, va ainsi servir à payer les médicaments, la radiologie ou encore les consultations de spécialistes. Entre 2013 et 2017, les frais médicaux pour les personnes en précarité suivies par l'Accueil Te Vai-ete, se sont élevées à un peu plus de 2,5 millions de francs. La moitié des dépenses ont pu être financées par cette simple opération solidaire et écolo pour le fenua.