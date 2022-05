Des camions à incendie neufs pour les pistes de Huahine, Hiva Oa et Tubuai

Tahiti, le 19 mai 2022 – Trois véhicules d’intervention mousse neufs de type VIM 64 P2.5 ont été réceptionnés jeudi après-midi pour renforcer l’équipement des pompiers d’aérodrome de Huahine, Hiva Oa et Tubuai.



Dans sa mission d’assurer la sécurité des vols et du trafic sur les 43 aérodromes qu’elle exploite dans les archipels, la direction de l’aviation civile gère un parc de véhicules de lutte contre l’incendie des aéronefs d’une soixantaine d’unités incendie. Ces équipements sont remplacés progressivement par l’acquisition de modules de performances et de technologies supérieures. C’est dans ce cadre qu’en 2016 dix Véhicules d’intervention mousse (VIM) de type 63 P2.5 ont été réceptionnés et affectés sur les aérodromes.



Jeudi après-midi, trois nouveaux véhicules ont été réceptionnés pour améliorer l’équipement des aérodromes de Huahine, Hiva Oa et Tubuai. Il s’agit de trois VIM 64 P2.5 d’une capacité de 6 400 litres d’eau équipés d’un canon d’une portée de 61 mètres, d’une lance à mousse d’un débit de 450 litres par minute, d’une lance à mousse dévidoir, d’une lance à poudre.



Trois nouveaux VIM 64 P2.5 sont en commande pour les aérodromes de Tikehau, Fakarava et Rurutu et devraient être livrés début 2023. Le service de l’aviation civile a par ailleurs réceptionné jeudi deux nouveaux véhicules pour le service de la prévention du péril animalier (SPPA) des aérodromes de Tikehau et de Nuku Hivae. Ces derniers sont équipés d’un gyrophare, d’une radio VHF en liaison avec la tour de contrôle, et de l’ensemble des moyens mobiles de lutte contre la faune. Les deux nouveaux véhicules seront acheminés sur les aérodromes de Tikehau et Nuku Hiva.

