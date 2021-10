Des caméras de surveillance à Faa'a en 2022

Tahiti, le 8 octobre 2021 – La mairie de Faa'a a annoncé vendredi avoir acté un projet d'installation de caméras de surveillance dans la commune pour le troisième trimestre 2022, principalement le long de la route Nelson Mandela "sur des sites exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants".



La mairie de Faa'a a annoncé vendredi qu'au terme de plusieurs mois de concertation et de préparation, la municipalité avait entériné un projet d'installation de caméras de surveillances dans les rues de la commune. Une opération financée entre la commune, le Pays et l'Etat pour un investissement de 50 millions de Fcfp, avec une installation des premières caméras au troisième trimestre 2022. "La sécurité de la population, la surveillance des voies de circulation et des bâtiments publics figurent parmi les motivations principales de l'équipe communale", indique la mairie de Faa'a dans un communiqué. "Véritable soutien pour la police municipale, la mise en place d'un tel système de surveillance permettra l'identification des dangers et infractions en temps réel ainsi que des interventions quasi-immédiates."



La mairie précise que les caméras seront installées en priorité le long de la route Nelson Mandela "notamment sur des sites exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants". Elle indique que les espaces privés inclus dans le champ de visionnage seront floutés, comme l'exige la réglementation, et rappelle que le visionnage des images est "confidentiel en plus d'être strictement encadré".