Des cadets de la sécurité civile découvrent le métier de sapeur-pompier

PIRAE, le 14 mai 2019 - Ces élèves sont engagés dans le dispositif Cadets de la sécurité civile porté par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Dans le but de les sensibiliser à la citoyenneté et aux comportements de prévention, ils ont suivi une formation à la caserne des sapeurs-pompiers de Pirae.



Ils sont une dizaine de volontaires à avoir suivi une formation à la caserne des sapeurs-pompiers de Pirae, vendredi dernier. Elle est divisée en une quinzaine de séances : découverte des métiers de sapeur-pompier, formation et utilisation des extincteurs, participation à la Sainte Barbe, notion sur le feu, danger de la fumée, les risques particuliers en Polynésie, prévention et secours civiques (PSC1)…



Après une visite de la caserne de Papeete, nos cadets ont profité d’une présentation de celle de Pirae, réalisée par Stéphane Luu-Dinh, adjoint au chef de brigade. Lors de la visite, l'organisation du centre de secours de Pirae a été détaillé.



Une fois cette étape terminée, les cadets se sont rendus à la mairie de Pirae pour une mise en situation. L’exercice s’est déroulé dans la salle de manutention – privée de tout éclairage – avec casque et bouteille d’air comprimé à leur disposition. Malgré le stress, les volontaires ont beaucoup apprécié le professionnalisme des pompiers de Pirae. "Nous voulons, à travers cette formation, que les volontaires se mobilisent pour qu’ils trouvent leur vocation. Ils se donnent les moyens pour y arriver, même si c’est dur. Nous leur donnons tous les outils pour qu’ils comprennent au mieux le métier et ses applications" , déclare Heremoana Taiti, formateur.



Cette journée marque ainsi la première étape de la formation. La deuxième consistera à mettre à l’épreuve les capacités physiques de ces jeunes. Une journée qui se fera dans les jours à venir.



À l’issue de ces deux journées, les jeunes recevront un diplôme attestant leur formation en tant que cadet de la sécurité civile, leur réussite au brevet de secouriste (PSC1) et enfin leur réussite pour l’utilisation d’un extincteur.