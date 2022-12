Des cadeaux gratuits lors du Noël solidaire de la DSFE

Tahiti, le 16 décembre 2022 – Comme chaque année, la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité a organisé vendredi son Noël solidaire. Une centaine de personnes étaient présentes pour recevoir des cadeaux et participer à des activités ludiques.



Une centaine de famille étaient invitées, vendredi, à participer au Noël solidaire prenant vie dans les jardins de Paofai. L'opération, organisée par la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), a permis aux familles les plus démunies de profiter d’une ambiance chaleureuse. Ce projet d’inclusion sociale propose une multitude d’activités.

Programme chargé “Ça fait très plaisir d’être là, nous les enfants, on peut s’amuser, et on va bien manger tout à l’heure”, rigole Afaitu, enfant d’une famille issue d'un quartier prioritaire. Au programme, des spectacles de magie, mais aussi de danse par la troupe All in One, des stands de photos avec le père Noël, de maquillage, des ateliers de sculptures en ballons, des structures gonflables et un rodéo mécanique. “C’est un événement qu’on organise depuis plusieurs années, on travaille en collaboration avec toutes nos circonscriptions de la DSFE. On a identifié à peu près 500 familles et 500 enfants à qui on offre une journée un peu festive à l’approche des fêtes de Noël”, indique Virginie Bruant, ministre des Solidarités.



Des bracelets ont été distribués aux familles pour leur permettre d’acquérir gratuitement des cadeaux et des boissons et de pouvoir profiter d’un dîner. “Les familles ont été identifiées sur des critères bien précis, ce sont des familles que nous suivons déjà au niveau de la DFSE, nous les connaissons et les accompagnons. Ça peut aussi être des enfants placés sous tutelle de la DFSE par le juge des affaires familiales”, explique Demecia Manuel, directrice de la DSFE.

Créer du lien Au cœur du projet, “l’inclusion sociale”. “C’est l’occasion pour ces familles de pouvoir sortir de leur routine et de venir s’amuser au parc. Pour les enfants que l’on suit, cela leur permet aussi de changer d’air. On s’attendait à avoir autant de monde. Chaque année, les familles répondent toutes présentes. C’est toujours gratifiant de voir ses enfants ravis de passer une bonne journée, de rentrer épuisés de leur journée”, se réjouit Demecia Manuel.



Les travailleurs sociaux sont aussi conviés à l’événement. Ils orientent et accompagnent les familles suivies par la DSFE. “Ça crée aussi des liens avec nos travailleurs sociaux. Ils peuvent se voir sur un site plus joyeux et dans des conditions différentes”, soutient la directrice.



“On ne sait pas du tout ce qu’il va se passer aujourd’hui, c’est une grande surprise. Ça rend heureux les enfants, et permet de changer l'environnement des familles les plus démunies, c’est toujours quelque chose”, déclare une mère de famille suivie par la DFSE.

