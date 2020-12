Des caddies de denrées pour Noël

En février prochain, "Continuons ensemble" compte organiser d'autres distributions de caddies et pourquoi pas des journées récréatives et détente avec des familles, si la situation sanitaire s'améliore. "On pourra aller sur un motu ou faire le tour de l'île. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter une lueur de joie pour ces familles", explique la présidente.



Verline précise bien que le nom de son association –créée il y a un mois– n'a aucune connotation politique, ni aucun lien avec le slogan du Tapura lors des dernières territoriales. "Ce nom va bien avec tout ce qui se passe actuellement du côté sanitaire et social. Il faut s'unir et travailler main dans la main et ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'on pourra s'en sortir", affirme Verline. "Notre objectif, c'est vraiment d'aider les familles nécessiteuses, défavorisées dans notre commune". Elle précise que le bureau de l'association est composé de personnes venant de différents horizons politiques, sociaux ou religieux