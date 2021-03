Des bombes et des présidents

Tahiti, le 4 mars 2021 - En reprenant les dates de chaque essai nucléaire mené à Moruroa et à Fangataufa (193 au total), on mesure avec plus de précision le “poids nucléaire” de chacun des présidents de la Ve République.



L’Histoire est une jeune demoiselle capricieuse, qui ne retient souvent que ce qu’elle a envie de retenir. Ainsi, dans l’imagerie populaire, a-t-on tendance à considérer que François Mitterrand fut le “gentil”, celui qui décida d’un moratoire des essais (et non d’une cessation de ceux-ci), alors que Jacques Chirac est, de son côté, parfois présenté comme le “grand méchant”, celui qui a repris les essais... Chirac méchant, Mitterrand gentil, voilà un cliché digne des naïfs dessins de la période glorieuse des images d’Épinal, souvent des caricatures assez éloignées de la vérité.



En reprenant les dates de chaque essai nucléaire mené à Moruroa et à Fangataufa (193 au total dont un certain nombre sans aucune explosion, essais dits de sécurité), on mesure avec plus de précision le “poids nucléaire” de chacun des présidents de la Ve République. Et les plus “généreux” à appuyer sur le petit bouton rouge (on le suppose rouge !) ne sont pas forcément ceux que l’on croit.



Petit rappel chronologique, histoire de rendre à César ce qui est à César et à chaque président ce qui revient à chaque président...