Des averses de forte intensité attendues ce soir

PAPEETE, le 24 avril 2018. Le haut-commissariat appelle à la grande prudence. "Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue dans la journée et les averses devraient gagner en intensité en soirée et dans le cours de la nuit de mardi à mercredi"n, met en garde le haussariat.



Les îles du Vent sont placées en vigilance jaune "Fortes pluies" depuis 10h15 ce mardi matin en raison des cumuls de précipitations de la nuit passée et des passages pluvieux. Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue dans la journée et les averses devraient gagner en intensité en soirée et dans le cours de la nuit de mardi à mercredi. Le haut-commissariat a donc "alerté les maires concernés" et appelle "la population à respecter strictement les consignes de sécurité diffusées par Météo France". Le haut-commissaire René Bidal rappelle aussi les recommandations à respecter en cas de fortes pluies :



- Ne pas s'approcher des rivières ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent.

- Veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux...).

- Veiller à attacher les objets situés près de la maison susceptibles d’être emportés par des rafales de vent.

- Limiter les trajets en véhicule sur la route au stricte nécessaire en raison du risque de chutes de pierres, de glissements de terrain et de nappes d'eau sur la chaussée, réduire la vitesse et augmenter la distance de sécurité.

- Ne pas s’approcher du littoral, limiter les sorties en mer en raison du vent et de la forte houle, amarrer solidement les bateaux et les embarcations.

- Ecouter à la radio et à la télévision les bulletins d’alerte météo.