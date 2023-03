Des ateliers pour une stratégie contre la "congestion routière"

Tahiti, le 21 mars 2023 – La Direction des transports terrestres va organiser le samedi 1er avril à l'Intercontinental de Faa'a des ateliers participatifs visant à proposer des idées et des micro-projets dans le but de solutionner les problématiques de mobilité.



Dans le cadre de la seconde phase de son forum relatif à la "congestion routière et aux problématiques de mobilité" qui s'est tenu les 27 et 28 novembre dernier, la Direction des transports terrestres va organiser des ateliers participatifs de "co-construction collective" de son schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables. Ces ateliers se tiendront le samedi 1er avril à l'hôtel Intercontinental de Faa'a, de 7h30 à 12h30. A l'issue du dernier forum qui visait à appréhender les problèmes de mobilités perçues et vécues par la population locale, une centaine de problématiques de mobilités avaient été relevées. Dans une suite logique, ces ateliers permettront aux habitants de "proposer des idées ou des micro-projets afin de solutionner les problématiques recensées". Projets qui intégreront, après validation du comité de suivi, le volet "habitant" du nouveau schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables. Pour participer à cette matinée, il est recommandé de s'inscrire sur le site : mobilitesaufenua.com puisque les places sont limitées à 100 participants