Des apprentis cuisiniers transformés en sculpteurs d'ananas

Papeete, le 29 août 2018 - Une vingtaine d'élèves du lycée hôtelier de Punaauia ont participé mardi 28 août à un concours de sculpture d'ananas. Et c'est devant les yeux experts de Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France Primeur, champion de France et d’Europe de sculpture sur fruits et légumes, que les jeunes ont modelé le fruit en carpaccio, en fleur, en horloge, voire même en canard !



En rondelle, en quartier, en cube, en tranche, avec ou sans ses feuilles… l'ananas a subi hier pendant une heure, les assauts intrépides des couteaux et râpes, de la vingtaine d'élèves participant au concours de sculpture d'ananas.

Et c'est vrai que l'ananas aurait pu en voir des vertes et des pas mûres, mais c'était sans compter sur l'inventivité et la minutie de ces apprentis sculpteurs, qui ont su faire briller le fruit de son plus bel éclat de jaune ! Les élèves -onze en mention Complémentaire, option "employé traiteur" et dix de terminale bac pro cuisine- étaient tous volontaires pour participer à ce challenge, dont le principe était, de prime abord, assez simple : "Il faut valoriser ce fruit. On peut jouer avec sa forme, sa couleur, son volume, la façon dont on le coupe en tranche, en lamelle, en cube…" , explique Frédéric Jaunault, véritable expert de la sculpture sur fruits et légumes.